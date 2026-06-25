КЗК проучва цените на храни и напитки на Летище София

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е започнала предварително проучване за възможна злоупотреба с господстващо или съвместно господстващо положение на пазара на храни и напитки на територията на Летище „Васил Левски“ – София. Това съобщиха от пресцентъра на комисията, във връзка с извършвания секторен анализ на пазара на храни и постъпили множество сигнали за цените в търговските обекти на летището, предава БТА.

От регулатора допълват, че в публичното пространство има значителен брой сигнали и данни за чувствително по-високи цени на кафе, бутилирана вода, безалкохолни напитки и хранителни продукти на територията на столичното летище в сравнение с други европейски летища.

От КЗК посочват, че предварителното проучване е част от засиления контрол върху пазари от съществено значение за потребителите и се извършва в контекста на последните изменения в Закона за защита на конкуренцията, които разширяват правомощията на комисията за наблюдение и анализ на сектори с потенциални ограничения на конкуренцията.

Регулаторът допълва, че по предварителни данни пазарът на храни и напитки на летището се характеризира с ограничен брой оператори, които управляват значителна част от търговските обекти на двата терминала в партньорство с концесионера на летището.

В тази връзка от комисията посочват, че ще бъде извършен задълбочен анализ на пазарната структура, условията за достъп до пазара, начина на формиране на цените и конкурентната среда в сектора.

От КЗК съобщават, че в хода на проучването ще бъде проверено дали има индикации за злоупотреба с господстващо положение или съвместно господстващо положение, както и дали са налице практики, които могат да ограничават конкуренцията и да водят до необосновано високи цени за крайните потребители.

За целите на анализа комисията ще изиска информация от компетентните държавни органи, концесионера на летището, търговските оператори и други участници на пазара. От регулатора уточняват, че ще бъде извършен обстоен анализ на събраните данни и на факторите, които влияят върху ценовите нива.

При установяване на достатъчно данни за нарушения КЗК ще образува производство по реда на Закона за защита на конкуренцията, допълват от комисията.