Интересна археология под къщата на „Иван Вазов“ 7-9
Добре запазена археология се вижда под имотите на улица „Иван Вазов“ 7 и 9 до Партийния дом, където предстои ново инвестиционно намерение. Там доскоро имаше частен паркинг на мястото на старото съборено военно окръжие, а на съседния имот само до преди броени месеци бе стара и обновена къща, собственост на Георги Самуилов. След продажбата на сградата, двата имота бяха обединени и оградени.
В изминалите месеци се провежда археологическо проучване и очаквано се появиха останки от античността. Ясно се разпознават улица, която на пръв поглед съвпада точно със системата улици на останалата част от античния Филипопол, както и добре запазени структури от различни сгради. Очаквано е мястото да е с богата археология, тъй като се намира в близост до централния площад на античния град.
Новият инвеститор е фирмата „Център Пойнт“ ЕООД, свързани с „Галакси пропърти груп“, но не е ясно какво точно ще се строи на този имот.
2 коментари
Самуилов спокойно би могъл да мине без поредната си резиденция, нещо повече, би могъл да направи дарение на Пловдив и дори да не го усети финансово. Но имам съмнението, че времената на братя Евлоги и Христо Георгоеви, на Димитър Кудоглу, са отдавна отминали.
Явно под целия град има археология