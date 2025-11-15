Интересна археология под къщата на „Иван Вазов“ 7-9

Добре запазена археология се вижда под имотите на улица „Иван Вазов“ 7 и 9 до Партийния дом, където предстои ново инвестиционно намерение. Там доскоро имаше частен паркинг на мястото на старото съборено военно окръжие, а на съседния имот само до преди броени месеци бе стара и обновена къща, собственост на Георги Самуилов. След продажбата на сградата, двата имота бяха обединени и оградени.

В изминалите месеци се провежда археологическо проучване и очаквано се появиха останки от античността. Ясно се разпознават улица, която на пръв поглед съвпада точно със системата улици на останалата част от античния Филипопол, както и добре запазени структури от различни сгради. Очаквано е мястото да е с богата археология, тъй като се намира в близост до централния площад на античния град.

Новият инвеститор е фирмата „Център Пойнт“ ЕООД, свързани с „Галакси пропърти груп“, но не е ясно какво точно ще се строи на този имот.