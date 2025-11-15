САЩ даде зелена светлина за продажба на Лукойл

Министерството на финансите на САЩ съобщи на своя уебсайт, че е издало лиценз, който отваря пътя към преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на „Лукойл“, предаде ОфНюз.

„Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите издава общ лиценз № 124B, свързан с Русия – „Разрешаване на услуги в петролния сектор и други трансакции, свързани с проектите Каспийски тръбопроводен консорциум, Тенгизшевройл и Карачаганак“; общ лиценз № 128A, свързан с Русия – „Разрешаване на определени трансакции, свързани с бензиностанции на „Лукойл“ извън Русия“; общ лиценз № 130, свързан с Русия – „Разрешаване на трансакции, свързани с определени дружества на „Лукойл“ в България“; и общ лиценз № 131, свързан с Русия – „Разрешаване на определени трансакции за водене на преговори и сключване на условни договори за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH) и свързани дейности по поддръжка“, се казва в съобщението.

По-рано днес Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, предаде Ройтерс.

Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 г.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.