Христо Стоичков с поздрав към учениците от ТЕТ-а
В Професионалната гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ в Пловдив Европейски ден на спорта премина под мотото „Спорт без отпадъци“.
През целия ден дворът на гимназията беше изпълнен с ученици и учители, които с удоволствие се включваха в подготвените разнообразни дейности. Началото бе поставено с флашмоба „Спорт“ и акцията „Да поведем хорото“, където се съчетаха спортната активност и традиционното българско хоро. Програмата продължи с баскетболен мач, физзарядка и волейбол. След тях се проведе и традиционният футболен мач, състояха се и няколко щафетни игри с балони, както и турнир по тенис на маса. Изигра се и волейболната среща „Всички сме равни в спорта“, на която отборите на учителите и учениците от XIIа премериха сили, но за поредна година опитът каза думата си и учителите извоюваха победата.
В ранния следобед няколко доброволци от XIи клас и училищният психолог Гергана Начева отключиха сърцето „Капачки за бъдеще“ и подготвиха за предаване събираните старателно от учениците пластмасови капачки, а в часа на класа на VIIIз клас г-жа Начева и Даниела Маринова от IXб клас представиха презентацията „Здраво тяло и чиста планета“. През целия ден течеше и акцията „Училището разкраси, отпадъците събери“, по време на която класните ръководители заедно с класовете си почистваха двора и сградата.
Специален поздрав ПГЕЕ получи от футболната легенда Христо Стоичков.
„Никога не се отказвайте. Аз не се отказах и постигнах всичко, което беше начертано в моя път като футболист. Желая ви още много здраве, щастие и винаги да бъдете номер едно!“, обърна се към възпитаниците на гимназията световноизвестният пловдивски футболист.
А през целия ден провежданите инициативи бяха активно отразявани в социалните мрежи.
За пореден път ПГЕЕ успява да обедини полезното с приятното и да вдъхнови своите ученици да преоткрият удоволствието от спорта и неговите ползи, както и да ги мотивира да се грижат за опазването на околната среда и да се борят за една по-чиста природа, за да бъдат пример и да покажат как с мисъл и отговорност човекът може да промени света и да го превърне в по-добро място за живот.
14 коментари
Aktual Pin Up giriÅŸ Ã¼nvanÄ±nÄ± axtarÄ±rsÄ±nÄ±zsa, doÄŸru yerdesiniz. Ä°ÅŸlÉ™k link vasitÉ™silÉ™ hesabÄ±nÄ±za girin vÉ™ qazanmaÄŸa baÅŸlayÄ±n. Pulsuz fÄ±rlanmalar sizi gÃ¶zlÉ™yir. KeÃ§id: ï»¿https://pinupaz.jp.net/# Pin Up Azerbaijan uÄŸurlar.
ï»¿Salam dostlar, siz dÉ™ yaxÅŸÄ± kazino axtarÄ±rsÄ±nÄ±zsa, mÃ¼tlÉ™q Pin Up saytÄ±nÄ± yoxlayasÄ±nÄ±z. YÃ¼ksÉ™k É™msallar vÉ™ sÃ¼rÉ™tli Ã¶dÉ™niÅŸlÉ™r burada mÃ¶vcuddur. Ä°ndi qoÅŸulun vÉ™ ilk depozit bonusunu gÃ¶tÃ¼rÃ¼n. Oynamaq Ã¼Ã§Ã¼n link: ï»¿https://pinupaz.jp.net/# bura daxil olun uÄŸurlar hÉ™r kÉ™sÉ™!
2026 yД±lД±nda popГјler olan casino siteleri hangileri? CevabД± platformumuzda mevcuttur. Bedava bahis veren siteleri ve gГјncel giriЕџ linklerini paylaЕџД±yoruz. Д°ncelemek iГ§in п»їhttps://cassiteleri.us.org/# casino siteleri 2026 kazanmaya baЕџlayД±n.
Bonaslot adalah agen judi slot online terpercaya di Indonesia. Ribuan member sudah mendapatkan Jackpot sensasional disini. Transaksi super cepat hanya hitungan menit. Link alternatif п»їhttps://bonaslotind.us.com/# daftar situs judi slot gas sekarang bosku.