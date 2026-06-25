Два мощни труса удариха Венецуела, няма данни за пострадали българи

Венецуела бе разтърсена от две последователни силни земетресения, които предизвикаха щети по сгради и инфраструктура и доведоха до обявяване на извънредно положение в страната. Към момента няма информация за пострадали или загинали български граждани, съобщиха от Министерството на външните работи.

По данни на Американския институт по геофизика (USGS) първият трус е бил с магнитуд 7,2 и е регистриран западно от столицата Каракас. По-малко от минута по-късно районът е бил разтърсен от второ, още по-силно земетресение с магнитуд 7,5.

Сеизмичната активност е причинила поражения в различни части на страната, включително в Каракас. Венецуелските власти са задействали кризисни планове, а спасителни екипи продължават да работят в засегнатите райони.

След бедствието временно са затворени международните летища, а на места са въведени ограничения върху транспорта и комуникациите. Съобщава се за затруднения в работата на телекомуникационните мрежи, железопътния транспорт и метрото.

От българското външно министерство посочват, че следят ситуацията в постоянен контакт с дипломатическите представители на страната ни в региона. Допълнителна информация се очаква от посолството на България в Бразилия, което отговаря и за отношенията с Венецуела.

Въпреки че към този момент няма данни за засегнати българи, обстановката остава динамична, а властите продължават оценката на щетите и издирването на хора в най-тежко пострадалите райони.

Снимка: Стопкадър NOVA