УХТ и chef Силвена Роу създават курс „Хранене за дълголетие и биохакинг“

11:58ч, петък, 10 октомври, 2025
Университетът по хранителни технологии – Пловдив и световноизвестната кулинарка chef Силвена Роу стартират съвместен иновативен курс „Хранене за дълголетие и биохакинг“, който ще бъде достъпен и за външни участници. Идеята бе представена по време на вдъхновяващ семинар на Роу в препълнената аула на УХТ.

Храната е оръжие за здраве“, заяви експертът, подчертавайки, че осъзнатото хранене и традиционните български продукти могат да бъдат ключ към дълголетието.

Ректорът на УХТ проф. Галин Иванов обяви, че курсът ще бъде първа стъпка към нова магистърска програма в сферата на функционалното хранене и връчи на Силвена Роу почетна грамота „Почетен професор от практиката“.

