Проблеми с водата в Източен и Южен

Авария на водопровод остави без вода района на ул. „Генерал Радко Димитриев“ до военното поделение в Източен.
В Южен без водоснабдяване са адресите около ул. „Бугариево“ №27.
Вода нямат и жувущите в близост до ул. „Чернишевски“ № 17 недалеч от Братската могила.
Ремонтни дейности текат по ул. „Пещерско шосе“.
От ВиК Пловдив предвиждат водоснабдяването по тези места да бъде възстановено до 17 часа днес.
В Перущица има проблеми по водопороводната мрежа на ул. „Яне Сандански“.
Частично нарушено е водоподаването в Брезово заради авария на ул. „Радецки“.
В Куклен без вода е районът около ул.“Върбица“ №12.
Хижа Чернатица в парк „Родопи“ е без вода заради авария.
Нарушено е водоподаването в селата Болярино, Драгомир и Дълго поле.