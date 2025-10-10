Проблеми с водата в Източен и Южен

Авария на водопровод остави без вода района на ул. „Генерал Радко Димитриев“ до военното поделение в Източен.

В Южен без водоснабдяване са адресите около ул. „Бугариево“ №27.

Вода нямат и жувущите в близост до ул. „Чернишевски“ № 17 недалеч от Братската могила.

Ремонтни дейности текат по ул. „Пещерско шосе“.

От ВиК Пловдив предвиждат водоснабдяването по тези места да бъде възстановено до 17 часа днес.

В Перущица има проблеми по водопороводната мрежа на ул. „Яне Сандански“.

Частично нарушено е водоподаването в Брезово заради авария на ул. „Радецки“.

В Куклен без вода е районът около ул.“Върбица“ №12.

Хижа Чернатица в парк „Родопи“ е без вода заради авария.

Нарушено е водоподаването в селата Болярино, Драгомир и Дълго поле.