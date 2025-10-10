БългарияВластНовини

Осем министри отговарят на въпроси в днешния парламентарен контрол

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:58ч, петък, 10 октомври, 2025
0 127 Преди по-малко от минута
Парламент

В Народното събрание ще се проведе парламентарен контрол днес, 10 октомври, по време на който осем министри ще отговарят на въпроси на народните представители. Това е единствената точка в програмата за деня.

Сред участващите са вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, както и министрите Манол Генов, Иван Иванов, Георг Георгиев, Даниел Митов, Красимир Вълчев, Силви Кирилов и Мариан Бачев.

Председателят на парламента Наталия Киселова съобщи, че при необходимост в дневния ред могат да бъдат добавени допълнителни точки след консултации между парламентарните групи.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:58ч, петък, 10 октомври, 2025
0 127 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина