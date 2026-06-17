Везбарството събира майстори от България и Молдова в Пловдив

Над 30 майстори-занаятчии от цялата страна ще участват в тазгодишното издание на „Седмицата на традиционните занаяти“, която ще се проведе от 22 до 28 юни в Регионалния етнографски музей – Пловдив. Форумът има близо две десетилетия история и продължава да привлича хиляди посетители от България и чужбина със своя уникален формат – демонстрации на живо на традиционни занаяти пред погледа на публиката.

Посетителите ще имат възможност не само да наблюдават майсторите в действие, но и сами да се включат в творческия процес. В двора на музея те ще могат да работят на грънчарско колело, да излеят ароматна свещ, да изплетат кошница, да потъкат, да изработят плъстена играчка, да изписват яйца или да изберат ръчно изработено бижу.

Официалното откриване на „Седмицата на традиционните занаяти“ ще се състои на 23 юни от 12:00 часа в двора на музея.

Акцент в програмата тази година е везбарството – един от най-красивите и добре съхранени български занаяти. Посетителите ще могат да се запознаят с тънкостите на традиционната бродерия и да закупят авторски изделия, изработени по автентични техники.

Специални гости на форума ще бъдат майсторките Кристина Дан и Наталия Николаеску от сдружение „Бесарабска седянка“ – Република Молдова. Те ще демонстрират своето майсторство на открито и ще обменят знания, техники и опит с българските везбарки. Мисията на сдружението е да възстановява, популяризира и съхранява автентичните образци на традиционната молдовска носия.

В рамките на събитието ще бъде представена и гостуваща изложба от Република Молдова, посветена на традиционната носия и емблематичната риза с алтица. Изложбата ще бъде открита на 23 юни от 18:00 часа.

Сред официалните гости на церемонията ще бъдат Н.Пр. Емил Жакота – посланик на Република Молдова в България, и Веселин Чипев – почетен консул на Република Молдова в Пловдив.

Вечерната програма ще завърши със специално модно ревю на съвременни облекла, вдъхновени от мотивите на българската шевица. Колекцията е дело на дизайнерката Олимпия Лупо – носител на златен медал от международно изложение в Пекин, посветено на съвременното продължение на традиционното културно наследство.

На 24 юни майсторите, екипът и гостите на музея ще отбележат Еньовден – празника на билкарите и лечителите. По традиция посетителите ще могат да се проврат за здраве под венец от лековити билки, да се насладят на музикална програма и да наблюдават еньовски ритуал, изпълнен от танцьорите на СУ „Св. св. Кирил и Методий“.

„Седмицата на традиционните занаяти“ е сред най-утвърдените събития в културния календар на Пловдив и продължава да съхранява, популяризира и предава богатството на българските традиции на новите поколения. По време на цялата седмица всеки посетител ще може да се включи в някоя от тринадесетте майсторски работилници. Телефон за информация и записвания: 0899 283 291.