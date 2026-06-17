Цените в България са скочили с 6,3% за година

България е сред страните с най-бързо растящи цени в Европейския съюз. Според публикуваните от Евростат окончателни данни годишната инфлация у нас през май е достигнала 6,3%, което е най-високото ниво от есента на 2023 година насам.

По този показател страната се нарежда на второ място в ЕС, като по-висока инфлация отчита единствено Румъния. След България се подрежда Литва с 5,1%.

На месечна база потребителските цени в България са се увеличили с 0,3%, а спрямо април годишната инфлация е нараснала с 0,3 процентни пункта.

Данните на Националния статистически институт дори сочат още по-висок ръст на цените – 6,9% на годишна база, измерен по националната методика.

За сравнение, средната инфлация в еврозоната през май е 3,2%, а за целия Европейски съюз – 3,3%. Основен двигател на поскъпването остават услугите, следвани от енергията, храните, алкохола и тютюневите изделия.

Новите данни идват на фона на продължаващите дебати за доходите, цените и готовността на България за присъединяване към еврозоната.