Теодора Сукарева представя новата си стихосбирка „Тя беше там“ в Пловдив

На 20 януари 2026 г. от 18:30 ч. в U Park Gallery на ул. „Отец Паисий“ 24 в Пловдив ще се състои представянето на втората стихосбирка на поетесата Теодора Сукарева – „Тя беше там“.

Книгата излиза с редактор Елин Рахнев – поет, драматург и едно от утвърдените имена в съвременната българска литература. Новата стихосбирка продължава поетичната линия на авторката, като поставя акцент върху темите за паметта, отсъствието и женската чувствителност, изградени в силно въздействащи поетични образи.

Събитието ще протече в интимна и артистична атмосфера, с музика и поетични четения. Публиката ще има възможност да се срещне с авторката, да чуе избрани стихове от книгата и да си я закупи на място.

Входът е свободен.