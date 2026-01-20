Присъда за сечене на британски паунди в Коматево

ВКС потвърди: 7 години затвор за производство на близо 35 хиляди фалшиви монети от по 2 паунда

Временна постройка в пловдивския квартал Коматево е била използвана като нелегална „фабрика“ за фалшиви британски паунди.

Върховният касационен съд окончателно потвърди присъдата срещу турския гражданин Ю. Д., осъден на 7 години лишаване от свобода при строг режим.

Съдът установява, че в периода 2017–2018 г. във временна постройка в Коматево са били произведени 34 993 фалшиви монети от по 2 британски паунда, предназначени за разпространение в страната и чужбина. Подсъдимият е действал в сговор с още едно лице.

ВКС променя единствено правната квалификация на деянието, но приема, че наложеното наказание е справедливо. Като отегчаващи обстоятелства са отчетени голямото количество фалшиви монети, високото качество на изработката им и използваното специализирано оборудване.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.