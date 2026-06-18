ГрадътКултураНовини

Световни звезди и първите „Тракийски награди за класическа музика“ откриват OPERA OPEN 2026

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:11ч, четвъртък, 18 юни, 2026
0 142 2 минути

Соня Йончева и Държавна опера Пловдив дават старт на OPERA OPEN 2026 с бляскава Гала

Само след броени дни на Античния театър в Пловдив започва OPERA OPEN 2026! Стартирал през 2014 г. като наследник на десетилетните традиции на Вердиевите вечери, форумът бързо се утвърди като престижен културен бранд с международно значение и един от най-разпознаваемите оперни фестивали на открито в Европа.

От 23 юни до 9 септември мащабното събитие ще предложи на публиката впечатляваща програма. Организационният екип на Държавна опера – Пловдив е подбрал две големи оперни премиери, емблематични заглавия и силно присъствие на международно съзвездие от артисти, които ще превърнат лятото под тепетата в истински празник на изкуството.

Официалното откриване ще бъде дадено на 23 юни от 21:00 ч. с бляскава церемония и концерт на световно ниво – Гала на лауреатите на първите „Тракийски награди за класическа музика“. Инициативата е на световното сопрано Соня Йончева, която се завръща към корените си в Пловдив като артистичен директор на проекта. Новата платформа се реализира от нейната продуцентска компания SY11 Events, която ръководи процеса по номинации и селекция, в партньорство с Държавна опера Пловдив.

На сцената на Античния театър ще излязат изявени международни и български артисти:

  • Екатерине Буачидзе (мецосопран) – победителка в конкурса „Опералия“ 2025;
  • Якуб Юзеф Орлински – звездният световен контратенор;
  • Пачо Флорес – венецуелският тромпетист със забележителна международна кариера;
  • Емануил Иванов – виртуозният български пианист;
  • Марта Петкова – примабалерина на Софийската опера;
  • Добринка Табакова – композитор с международно признание;
  • Габриела Георгиева – прима на Софийската опера.

Специален акцент на вечерта ще бъде отдаването на почит към легендарната българска оперна звезда Анна Томова-Синтова в навечерието на нейния 85-годишен юбилей.

Гала концертът ще се проведе под диригентството на маестро Диан Чобанов с участието на Оркестъра и Хора на Опера Пловдив, както и със специалното участие на самата Соня Йончева.

Акценти от програмата на Гала концерта:

Оркестърът на Държавна опера Пловдив с диригент Диан Чобанов ще акомпанира във всички произведения, сред които:

  • Добринка Табакова – „Орфеева комета” (симфонична пиеса) и „Звездна нощ” (камерна творба за сопран и оркестър по стихове на Иван Вазов, солист: Соня Йончева);
  • Антонин Дворжак – „Песен към месеца” из операта „Русалка” (солист: Соня Йончева);
  • Джоакино Росини – „Una voce poco fa” из операта „Севилският бръснар” (солист: Екатерине Буачидзе);
  • Джакомо Пучини – Хор без думи „Coro a bocca chiusa” из „Мадам Бътерфлай” (изпълняват: Хор „Детска китка” с диригент Яна Делирадева, Хор на пловдивските момчета с диригент Милка Толедова и Хор на Опера Пловдив);
  • Джордж Гершуин – Вариации за пиано и оркестър „I Got Rhythm” (солист: Емануил Иванов);
  • Джузепе Верди – Хор „Va, pensiero” из операта „Набуко”;
  • Любомир Пипков – „Ръченица” из операта „Момчил”;
  • Пьотр Илич Чайковски – Бялото адажио из балета „Лебедово езеро” (солисти: Марта Петкова и Никола Хаджитанев);
  • В. А. Моцарт – Трио „Soave sia il vento” из „Така правят всички” (солисти: Соня Йончева, Екатерине Буачидзе и Валери Турманов);
  • Джузепе Мария Орландини – Ария на Нерон „Che m’ami ti prega” из операта „Нерон” (солист: Якуб Орлински);
  • Рихард Вагнер – Ария на Елизабет „Dich teure Halle” из „Танхойзер” (солист: Габриела Георгиева) и Увертюра из операта „Лоенгрин”;
  • Артуро Маркес – Концерт за тромпет и оркестър „Concerto de Otoño” (солист: Пачо Флорес);
  • Клаудио Монтеверди – Дует на Попея и Нерон „Pur ti miro, pur ti godo” из „Коронацията на Попея” (солисти: Соня Йончева и Якуб Орлински);
  • Филип Кутев – Народна песен „Полегнала е Тодора” (в изпълнение на всички лауреати и хоровите състави).

Opera Open е част от фестивалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Билети се продават на Касата на Опера Пловдив, мрежата на Ивентим, eventim.bg

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:11ч, четвъртък, 18 юни, 2026
0 142 2 минути
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина