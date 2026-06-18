Световни звезди и първите „Тракийски награди за класическа музика“ откриват OPERA OPEN 2026

Соня Йончева и Държавна опера Пловдив дават старт на OPERA OPEN 2026 с бляскава Гала

Само след броени дни на Античния театър в Пловдив започва OPERA OPEN 2026! Стартирал през 2014 г. като наследник на десетилетните традиции на Вердиевите вечери, форумът бързо се утвърди като престижен културен бранд с международно значение и един от най-разпознаваемите оперни фестивали на открито в Европа.

От 23 юни до 9 септември мащабното събитие ще предложи на публиката впечатляваща програма. Организационният екип на Държавна опера – Пловдив е подбрал две големи оперни премиери, емблематични заглавия и силно присъствие на международно съзвездие от артисти, които ще превърнат лятото под тепетата в истински празник на изкуството.

Официалното откриване ще бъде дадено на 23 юни от 21:00 ч. с бляскава церемония и концерт на световно ниво – Гала на лауреатите на първите „Тракийски награди за класическа музика“. Инициативата е на световното сопрано Соня Йончева, която се завръща към корените си в Пловдив като артистичен директор на проекта. Новата платформа се реализира от нейната продуцентска компания SY11 Events, която ръководи процеса по номинации и селекция, в партньорство с Държавна опера Пловдив.

На сцената на Античния театър ще излязат изявени международни и български артисти:

Екатерине Буачидзе (мецосопран) – победителка в конкурса „Опералия“ 2025;

(мецосопран) – победителка в конкурса „Опералия“ 2025; Якуб Юзеф Орлински – звездният световен контратенор;

– звездният световен контратенор; Пачо Флорес – венецуелският тромпетист със забележителна международна кариера;

– венецуелският тромпетист със забележителна международна кариера; Емануил Иванов – виртуозният български пианист;

– виртуозният български пианист; Марта Петкова – примабалерина на Софийската опера;

– примабалерина на Софийската опера; Добринка Табакова – композитор с международно признание;

– композитор с международно признание; Габриела Георгиева – прима на Софийската опера.

Специален акцент на вечерта ще бъде отдаването на почит към легендарната българска оперна звезда Анна Томова-Синтова в навечерието на нейния 85-годишен юбилей.

Гала концертът ще се проведе под диригентството на маестро Диан Чобанов с участието на Оркестъра и Хора на Опера Пловдив, както и със специалното участие на самата Соня Йончева.

Акценти от програмата на Гала концерта:

Оркестърът на Държавна опера Пловдив с диригент Диан Чобанов ще акомпанира във всички произведения, сред които:

Добринка Табакова – „Орфеева комета” (симфонична пиеса) и „Звездна нощ” (камерна творба за сопран и оркестър по стихове на Иван Вазов, солист: Соня Йончева);

– „Орфеева комета” (симфонична пиеса) и „Звездна нощ” (камерна творба за сопран и оркестър по стихове на Иван Вазов, солист: Соня Йончева); Антонин Дворжак – „Песен към месеца” из операта „Русалка” (солист: Соня Йончева);

– „Песен към месеца” из операта „Русалка” (солист: Соня Йончева); Джоакино Росини – „Una voce poco fa” из операта „Севилският бръснар” (солист: Екатерине Буачидзе);

– „Una voce poco fa” из операта „Севилският бръснар” (солист: Екатерине Буачидзе); Джакомо Пучини – Хор без думи „Coro a bocca chiusa” из „Мадам Бътерфлай” (изпълняват: Хор „Детска китка” с диригент Яна Делирадева, Хор на пловдивските момчета с диригент Милка Толедова и Хор на Опера Пловдив);

– Хор без думи „Coro a bocca chiusa” из „Мадам Бътерфлай” (изпълняват: Хор „Детска китка” с диригент Яна Делирадева, Хор на пловдивските момчета с диригент Милка Толедова и Хор на Опера Пловдив); Джордж Гершуин – Вариации за пиано и оркестър „I Got Rhythm” (солист: Емануил Иванов);

– Вариации за пиано и оркестър „I Got Rhythm” (солист: Емануил Иванов); Джузепе Верди – Хор „Va, pensiero” из операта „Набуко”;

– Хор „Va, pensiero” из операта „Набуко”; Любомир Пипков – „Ръченица” из операта „Момчил”;

– „Ръченица” из операта „Момчил”; Пьотр Илич Чайковски – Бялото адажио из балета „Лебедово езеро” (солисти: Марта Петкова и Никола Хаджитанев);

– Бялото адажио из балета „Лебедово езеро” (солисти: Марта Петкова и Никола Хаджитанев); В. А. Моцарт – Трио „Soave sia il vento” из „Така правят всички” (солисти: Соня Йончева, Екатерине Буачидзе и Валери Турманов);

– Трио „Soave sia il vento” из „Така правят всички” (солисти: Соня Йончева, Екатерине Буачидзе и Валери Турманов); Джузепе Мария Орландини – Ария на Нерон „Che m’ami ti prega” из операта „Нерон” (солист: Якуб Орлински);

– Ария на Нерон „Che m’ami ti prega” из операта „Нерон” (солист: Якуб Орлински); Рихард Вагнер – Ария на Елизабет „Dich teure Halle” из „Танхойзер” (солист: Габриела Георгиева) и Увертюра из операта „Лоенгрин”;

– Ария на Елизабет „Dich teure Halle” из „Танхойзер” (солист: Габриела Георгиева) и Увертюра из операта „Лоенгрин”; Артуро Маркес – Концерт за тромпет и оркестър „Concerto de Otoño” (солист: Пачо Флорес);

– Концерт за тромпет и оркестър „Concerto de Otoño” (солист: Пачо Флорес); Клаудио Монтеверди – Дует на Попея и Нерон „Pur ti miro, pur ti godo” из „Коронацията на Попея” (солисти: Соня Йончева и Якуб Орлински);

– Дует на Попея и Нерон „Pur ti miro, pur ti godo” из „Коронацията на Попея” (солисти: Соня Йончева и Якуб Орлински); Филип Кутев – Народна песен „Полегнала е Тодора” (в изпълнение на всички лауреати и хоровите състави).

Opera Open е част от фестивалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Билети се продават на Касата на Опера Пловдив, мрежата на Ивентим, eventim.bg