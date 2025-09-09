Природонаучният музей представя „Животът и наследството на Карл Линей“

Лекция, посветена на живота и научното наследство на Карл Линей – учения, наричан „бащата“ на съвременната класификация на живия свят, ще се проведе на 18 септември (сряда) от 18:00 ч. в Регионален природонаучен музей – Пловдив.

Преди 290 години Линей публикува първото издание на своя труд Systema Naturae, в което описва 10 000 вида животни и растения и поставя основите на модерната биологична систематика. Какво знаем за разнообразието на живите организми днес? Колко видове все още очакват своето описание? Как учените дават имена на нови таксони?

Отговор на тези въпроси ще даде д-р Светлозара Казанджиева постдокторант от Националния природонаучен музей. Тя ще представи и какво представляват научните колекции, как се съхраняват типовите екземпляри и каква е ролята на музеите за съвременната наука.

За лектора

Д-р Светлозара Казанджиева е постдокторант към Националния природонаучен музей при БАН по програма „Постдокторанти и млади учени“. Тя е доктор по ентомология, а научните ѝ интереси са свързани с таксономията, биоразнообразието и опазването на безгръбначните животни, както и с тропическите екосистеми. Нейните изследвания са насочени към разпространението на гъбни комари от семействата Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae и Mycetophilidae.

Детайли за събитието

Място: Регионален природонаучен музей – Пловдив

Дата: 18 септември 2024 г. (сряда)

Час: 18:00 ч. (Вход свободен)

Заповядайте, за да научите повече за живота и наследството на Карл Линей и за това защо неговото дело продължава да вдъхновява учените и днес!