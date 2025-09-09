БГ елфите пуснаха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе

Нови видеозаписи от инцидента, при който пострада директорът на ОДМВР – Русе, бяха разпространени от организацията „БГ Елфите“. Кадрите, макар и с ниско качество, показват началото на конфликта – жена и дете вървят по улица, когато кола преминава покрай тях и спира на метри по-надолу. След това мъж се приближава до автомобила, а секунди по-късно вратата се отваря и той е съборен на земята. Жената се втурва към мястото, докато около колата започва да се струпват хора.

Четирима младежи пребиха старши комисар пред дома му

По записите се вижда, че около 00:32 ч. пристигат три патрулни автомобила, а в 00:40 ч. и линейка, която обаче напуска мястото малко след пристигането си. Въпреки присъствието на полицията, не се наблюдават незабавни арести. По информация на NOVA, задържането на участниците в побоя е извършено едва към 5:00 ч. сутринта. От МВР са отказали коментар по новите кадри с аргумента, че се води досъдебно производство.

Политическа реакция последва от партия „Да, България“. Те настояха за оставката на министъра на вътрешните работи и призоваха за незабавна пресконференция с яснота около действията на органите на реда. Депутатът Ивайло Мирчев изрази възмущение от начина, по който институциите представят информацията и подчерта, че обществото има право на истината. В позицията си от партията осъдиха както поведението на младежите, участвали в побоя, така и действията на МВР.

От страна на управляващото мнозинство все още няма официален коментар по случая, съобщават от NOVA.

Снощи Синдикалният алианс „Сигурност“ в МВР също излезе с декларация. В нея се подчертава, че неприкосновеността на всеки български гражданин, включително на полицаите, трябва да бъде гарантирана. Синдикатът подкрепи министър Даниел Митов за твърдата му позиция в защита на пострадалия служител, но настоя тази защита да бъде последователна във всеки подобен случай. Организацията призова още за системно обучение на служителите за реакция при кризисни ситуации и изрази надежда истината да излезе наяве, а виновните да понесат справедливи последствия.