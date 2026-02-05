След емоционалната премиера на „Киномания“ и огромния интерес на публиката, документалният разказ за един от най-големите актьори на българското кино и театър Руси Чанев, филмът за него тръгва на път. „Душа на актьор“ на режисьора Ема Константинова и журналиста Георги Тошев ще обиколи страната с подкрепата на Национален фонд „Култура“, за да срещне зрителите с личния и професионален свят на актьора, който наскоро навърши 80 години.

Турнето започва официално на 10 февруари от 17:30 ч. в Димитровград, в голямата зала на Дом-музей „Пеньо Пенев“. На следващия ден, 11 февруари, от 18:00 ч., екипът ще гостува в Пловдив (кино „Лъки“). Входът и за двете прожекции е безплатен до изчерпване на местата.

Изборът на града под тепетата е дълбоко символичен, защото именно от сцената на Пловдивския театър започва творческият път на Чанев заедно с неговите колеги от Театралната академия. Сред тях е и голямата Катя Паскалева, с която са родени на една и съща дата – 18 септември 1945 г. Отново в Пловдив се очаква и следващата голяма театрална изява на актьора в спектакъла на Александър Морфов „Съзаклятие на лицемерието“, чиято премиера ще бъде наесен по време на фестивала „Сцена на кръстопът“.

Голямата интрига около предстоящите прожекции във Варна, Шумен, Лозенец, Карлово и Казанлък остава въпросът: Къде ще се появи самият Руси Чанев? Макар да е известно, че легендарният актьор не обича пътуванията и публичната суета, той е обещал на екипа да изненада зрителите на живо в част от градовете. Там той ще раздава автографи върху своята последна книга авторски прочит на „Под игото“ от Иван Вазов, с който цели да доближи класиката до езика на днешните млади хора.

Руси Чанев остава в историята на българската култура със своите безкомпромисни роли – от непокорния Петела в „Авантаж“ и трагичния Дилбер Танас в „Мера според мера“ (на който е и съавтор), до образите му в „Осъдени души“ и „Време разделно“. „Душа на актьор“ е рядък шанс публиката да надникне в неговото усамотение, мъдрост и творчески процес.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, Програма „Създаване и/или разпространение на малки проекти ’25“