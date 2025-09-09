Духовните маршрути ни отвеждат на пътешествието „Пловдив и театъра“

Издателство „Летера“ кани пловдивчани и гости на града по стъпките на четири нови маршрута, част от есенния етап на проекта „Духовни маршрути в Пловдив 2025“. Те са посветени на литературата, архитектурата, киното, театъра и изобразителното изкуство в Пловдив и се провеждат в четири поредни съботи през месец септември. Първият маршрут се състоя в празничния 6-ти септември, в който чествахме Деня на Съединението на България и празника на град Пловдив.

Вторият от маршрутите е тази събота – 13 септември и е посветен на „Пловдив и театъра“. Желаещите трябва да се явят в 10:00 ч. на сборния пункт – под слънчевия часовник на Джумаята. Водач в това пътешествие ще бъде Петър Тосков. Добре познатият и обичан актьор от Драматичен театър – Пловдив завършва НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в класа на проф. Димитрина Гюрова. Има над 100 роли в театъра и киното, между които Орландо в „Както ви харесва“ от Уилям Шекспир, Естрагон във „В очакване на Годо“ от Самюел Бекет и др. Петър Тосков има и авторски спектакъл „Тоскография“, представян нееднократно с голям успех в Пловдив и страната.

Маршрутът ще разкаже как докато в Европа театри издигат крале и лордове, в Пловдив първият театър е рожба на гражданска мечта. През 1881 г. работници от Дановата печатница поставят първите представления и така поставят основите на българския професионален театър. Градът става първият в страната със собствена театрална сграда и трупа.

Драматичен театър – Пловдив днес е водещ национален културен институт със значими постижения в страната и чужбина. Маршрутът ще отведе участниците в дълбините на театралната история – през архивите и музея, до живия, дишащ пулс на съвременните постановки, събития и проекти. Това е разказ не само за изкуството, но и за духа на едно общество, което вярва в силата на сцената.

Проектът „Духовни маршрути в Пловдив 2025“ се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2025 година.

Входът е свободен!