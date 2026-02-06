Драматичен театър – Пловдив с два спектакъла в Рим

Екип от Драматичен театър – Пловдив пристигна в Рим за работно посещение и оглед на сцената на един от най-големите и престижни театри в Италия – Teatro Brancaccio. Това е първото идване на Драматичен театър – Пловдив в италианската столица и ключов момент в международното му културно присъствие.



На 9 и 10 юни Драматичен театър – Пловдив ще гостува на сцената на Teatro Brancaccio с два спектакъла по произведения на големия италиански писател Алесандро Барико – на 9 юни „Коприна“ и на 10 юни „Без кръв“. Режисьор на двата спектакъла е Диана Добрева, а драматургичните версии са дело на Александър Секулов.



По време на посещението екипът на Teatro Brancaccio посрещна българските си колеги с изключителна любезност и професионализъм, като всички ключови и важни детайли, свързани с това голямо международно турне, бяха подробно обсъдени, а самият Алесандро Барико изрази пълната си подкрепа и готовност за съдействие. Български културен институт в Италия ще съдейства по време на организационния процес и за успешното реализиране на събитието.



Спектакълът „Коприна“ е първата българска постановка, включена в официалната селекция на най-голямото театрално събитие в света – Театралната Олимпиада.



В „Коприна“, по световноизвестния роман на Алесандро Барико, търсещият човек достига до красотата по пътя на саможертвата в любовта, прекосявайки света, за да остане безмълвен пред необяснимата красота като универсален език на цивилизациите, а спектакълът се превръща в метафора на човешкото безпокойство, смирението и цената на обичта; постановката е част от програма Пловдив – Европейска столица на културата.



„Без кръв“, другият спектакъл по роман на Барико, започва с вендета и завършва с възмездие, като в епично и поетично театрално действие поставя въпроса за границите на отмъщението и възможността за помирение, утвърждавайки чрез силата на изкуството идеята, че единственият път към изцеление е отказът от кръвта и изборът на любовта; спектакълът е съвместна продукция на Драматичен театър – Пловдив и Драматичен театър – Велес, Северна Македония, и е част от двегодишния международен проект „Манифест“, реализиран с подкрепата на културните институции на двете държави, Българския културно-информационен център в Скопие и Фондация „Пловдив 2019“.



Алесандро Барико е съвременен италиански писател, есеист и културен мислител, роден през 1958 г. в Торино. Известен е със своя поетичен и философски стил, в който често се преплитат литература, музика и размисли за съвременния свят. Автор е на множество романи, есета и театрални текстове, преведени на десетки езици, а през 1994 г. основава училището за творческо писане Scuola Holden. Барико е една от най-разпознаваемите фигури в съвременната европейска литература.

Гостуването в Рим има значение не само за Драматичен театър – Пловдив, но и за българския театър като цяло и представлява събитие от национално културно значение, тъй като по време на двата спектакъла в Teatro Brancaccio ще се проведат Дни на българското изкуство.