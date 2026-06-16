„Бягащият човек“ пристига в Пловдив с разговор за бягането, живота и новите начала

Литературата и спортът ще се срещнат в необичаен формат на 16 юни в Пловдив. От 18:30 часа в Bee Bop Cafe издателство ICU организира събитие под надслов „Бягаща премиера“, посветено на сборника „Бягащият човек – от Маратон до Марс“.

Срещата ще събере част от авторите, включени в изданието, сред които Владимир Новков, Евгени Черепов, Елка Виденова, Иванка Могилска, Невена Дишлиева-Кръстева, Нинко Кирилов, Ралица Узунова, Силвия Атипова и Стефан Касев. Те ще разговарят с публиката за различните измерения на бягането – не само като спортно предизвикателство, но и като метафора за житейските избори, промените и търсенето на нови посоки.

Сборникът обединява текстове на 21 автори, които разглеждат движението напред през лични истории, художествена проза, есета и документални разкази. В книгата теми като устойчивостта, паметта, зависимостите и преодоляването на трудности се преплитат с преживяванията по трасето и извън него.

Събитието е част от програмата на фестивала „Пловдив чете“, който и тази година продължава да търси пресечните точки между литературата и различни сфери на съвременния живот.

Входът е свободен за всички посетители.

Пълната програма е достъпна на: https://plovdivchete.com/programata/