Времето в Пловдив на 16 юни 2026 г.

Предимно облачно време очаква пловдивчани във вторник. Синоптиците предвиждат термометърът да достигне 28 градуса днес. Около 12 часа облаците ще се разкъсат за кратко. Следобед се очакват превалявания.

На много места в страната около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има валежи и гръмотевици. В района на Централен Балкан, Рило-Родопския масив, Беласица и Огражден ще има условия за локални извалявания и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.

Около и след обяд над Черноморието ще има временни увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 24°-27°. Температурата на морската вода е между 20° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Снимка: Димитра Лефтерова