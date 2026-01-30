Йотова приключи разговорите със Сметната палата

Заместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева проведе среща с президента Илияна Йотова на „Дондуков“ 2 като част от консултациите за избор на служебен премиер. Разговорът се състоя при закрити врата. Къдрева заяви готовност да поеме поста.

По-рано държавният глава се срещна и с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговия заместник Маргарита Николова.

До момента готовност да оглавят служебно правителство са заявили Главчев, Николова, Къдрева, подуправителят на БНБ Андрей Гюров и заместник-омбудсманът Мария Филипова, докато останалите кандидати са отказали.