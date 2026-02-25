Предотвратиха два опита за разплащане с фалшиви евро

Предотвратени са два опита за прокарване в обръщение на фалшиви евро банкноти, съобщиха от полицията.

В неделя в Пето РУ постъпил сигнал, че в оборота на голяма търговска верига на бул. „Цариградско шосе“ в областния град е засечена фалшива банкнота от 20 евро. При предприетите действия станала ясна самоличността на клиентката, която се била разплатила с нея на каса.

Вчера на подобно съобщение се отзовали и служителите на реда в Първомай, след като в офис на лицензиран оператор на платежни услуги мъж внесъл подправена копюра с номинал 50 евро.

И в двата случая парите са иззети и предадени за експертиза. Образувани са досъдебни производства под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.