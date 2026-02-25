За сериозен инфраструктурен проблем в район „Северен“ ни информират наши читатели. По думите им той се повтаря ежегодно, но тази година достигна критични размери.

„След всеки по-сериозен дъжд улиците „Панагюрище“, „Арабаконак“ и „Йоан Екзарх“ на практика престават да съществуват като улична мрежа. Пътните платна се превръщат в непрекъснати водни площи с дълбочина на локвите до около 20 см, покриващи цялата ширина от тротоар до тротоар. Придвижването става силно затруднено, а в много случаи – невъзможно“, пише ни жителят на квартала Тома Баев.

Той и съседите му се оплакват, че елементарни ежедневни дейности като излизане до магазин или придвижване с детска количка се превръщат в рисково и крайно неприятно преживяване сред кал, застояла вода и отпадъци.

„Тази година обаче ситуацията премина границата на търпимото. Единствените контейнери за битови отпадъци в района се оказват обградени от дълбока вода и кал, което прави физически невъзможен достъпа до тях. Жителите на няколко жилищни блока не могат да изхвърлят отпадъците си с дни. Част от тях се натрупват около контейнерите, което създава реален риск за общественото здраве и предпоставки за санитарна криза. Причината не е в необичайни метеорологични условия. Проблемът е структурен: напълно амортизиран асфалт, липсващо или нефункциониращо отводняване и системна липса на трайни мерки. Всяка година жителите подават сигнали до районното кметство и до Община Пловдив, но ситуацията не само не се решава, а прогресивно се влошава“, заявява в сигнала си Тома Баев. И прилага снимки на ситуацията в тази част на Кършияка, дни след сериозните дъждове- макар и да не илюстрират напълно видимо ситуацията се виждат гьоловете и цялостната картинка, която няма нужда от коментар.

Баев е подал официален сигнал едновременно до кмета на Община Пловдив и до кмета на Район „Северен“ като очаква отговор в законоустановения 14-дневен срок.