ТИЗ става столица на корпоративното бягане за девети път

Започна регистрацията за деветото издание на корпоративната щафета Liebherr Business Run Plovdiv, която ще се проведе на 4 октомври 2026 г. около завода на „Либхер-Хаусгерете Марица” в подзона Марица на Тракия икономическа зона край Пловдив. Както всяка година организаторите очакват отбори от компании от цялата страна, като записването вече е отворено.

До 30 юни фирмите могат да се възползват от преференциална такса за участие. Желаещите могат да запишат отбор на сайта на събитието: https://plovdiv.businessrun.bg/registration/. Една фирма може да запише повече от 1 отбор. Освен основното състезание се провежда и Kids Run Business за деца от 4 до 12 години от 12:00 часа в същия ден. Участието е само с предварителна регистрация на https://plovdiv.businessrun.bg/kids-run/.

Liebherr Business Run Plovdiv е част от най-голямата верига от корпоративни щафети в България и се утвърди като едно от най-мащабните спортни и тиймбилдинг събития за бизнеса. През 2025 г. в надпреварата участваха 200 любители бегачи, обединени в 50 отбора от 23 мултинационални компании.

Състезанието е за дамски, мъжки и смесени отбори от по четирима служители, които мерят сили по затворено трасе около завода на „Либхер-Хаусгерете Марица“. Освен спортната емоция участниците получават подаръци, медали и възможност да спечелят голямата награда – хладилник Liebherr.

Организатори на събитието са спортен клуб „Бегач“ и Liebherr в партньорство с MetLife и с подкрепата на сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“.