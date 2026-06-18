MURMURATION завладява Античния театър в Пловдив

Броени дни остават до едно от най-значимите и чакани културни събития на годината в България. На 27 и 28 юни емблематичният Античен театър в Пловдив ще се превърне в сцена на абсолютния синхрон и човешката геометрия с две ексклузивни вечери под открито небе. Световният визуален шедьовър „MURMURATION – Level 2“ пристига у нас след огромния успех на финала на Britain’s Got Talent 2026, където вдигна журито на крака и заслужи престижния Golden Buzzer от Алиша Диксън.

Спектакълът, който вече омагьоса над 300 000 зрители от Париж до Пекин и разпродаде над 200 представления във Франция, не е просто танц – той е хипнотизираща илюзия, превеждаща природните феномени на езика на тялото.

Зад грандиозния успех на проекта стои Садек Берабах – самоук френски творец и истински архитект на движението, чиято лична история звучи като филмов сценарий. Израснал по улиците на Форбак и учил се да танцува от клипове на Майкъл Джексън върху кашони на земята, преди световната слава Садек работи като… зидар. Днес той пренася опита от строителството директно в хореографията, чертаейки плановете за танците си като архитектурни проекти – тухла по тухла, докато се появи цялата картина.

Този иновативен подход бързо го превръща в сензация с милиони гледания, което привлича вниманието на световния елит. Садек е хореографът, на когото се доверяват мегазвезди като Shakira (която го кани в дома си за хита „Girl Like Me“), Jennifer Lopez, Chris Brown и Black Eyed Peas. Негов е и емблематичният визуален преход между Олимпийските игри в Токио 2020 и Париж 2024, където дирижира 128 танцьори в изумителен синхрон. Уникалният му геометричен стил е обожаван и от модния свят, материализиран в мащабни колаборации с модни икони като Jean Paul Gaultier, Christian Louboutin и Ferrari.

Вдъхновен от величествения, синхронен полет на птичите ята (murmuration), Садек Берабах създава уникална техника (Variable Geometry) и развива специфичния стил Tutting – танц, повлиян от египетските йероглифи, при който ръцете изграждат съвършени математически форми. Хореографията се подчинява на сложна логика, кратна на 8, с препратки към редицата на Фибоначи и Златното сечение. За да бъде изживяването напълно свръхсетивно, музиката на спектакъла (дело на неговия брат Адел Берабах) е настроена на 432 Hz – честотата, на която вибрира самата природа.

Специално за гостуването си в България, екипът подготвя нещо изключително – уникален projection mapping, създаден конкретно за архитектурата на Античния театър. Дигиталните визуализации ще „общуват“ директно с древните камъни, изграждайки мост между хилядолетното минало и футуристичната визия на Берабах.

„MURMURATION – Level 2“ не разчита на пищни декори, а на силата на общността. На сцената над 40 танцьори с различен произход (включително и артисти с увреждания) се сливат в едно общо тяло, превръщайки се в части от жива, хипнотизираща машина.

„Танцуваме, за да покажем какво може да направи едно тяло, когато се синхронизира с останалите. Хармонията е най-силното послание, което можем да изпратим днес“, споделя Садек Берабах.

В края на всяко представление хореографът въвлича и самата публика, давайки възможност на всеки в залата да изпита и усети физически връзката с хората около себе си.

Организатор на събитието е BG Sound Stage. Гостуването на спектакъла се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е официална част от Културния календар на града за 2026 година.

Билетите са в продажба в цялата мрежа на Eventim.