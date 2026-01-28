Завършват социализацията на Античния форум с близо 10 млн. евро

Пълната реставрация на Античния форум на Филипопол ще бъде завършена срещу близо 10 милиона евро с ДДС. Общината обяви обществена поръчка за благоустрояване, консервация, реставрация и социализация на южната и източната чат от Агората. Обектът представлява недвижима културна ценност – паметник на културата от национално значение.

Проектът изключва всякаква бутафория. Планира се изграждане на нова трета връзка към археологията от западната част. Предвижда се поставянето на театрални пейки, 3D мапинг, фоново и художествено осветление, озеленяване.

Проектанти са инж. Петър Рафаилов, арх. Венета Петкова, арх. Койчо Пенчев, арх. Иван Стоянов, инж. Данаил Цолов, л.арх. Ивайло Мизов, инж. Венцислав Стоянов, реставраторът Аглика Икономова. В екипа им са археолозите Светла Петрова, доц. д-р Иво Топалилов и д-р Елена Кесякова.