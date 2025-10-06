Пожар изпепели две коли в Гагарин

В Трето РУ е образувано досъдебно производство във връзка с пожар в Пловдив. Около 6.30 ч. вчера постъпил сигнал за поява на дим от подземен паркинг на жилищна сграда на ул. „Борба“. Към адреса са насочени екипи на Трета РСПБЗН и полицията, а след приключване на гасителните действия е извършен оглед на местопроизшествието.

Установено е, че пламъците обхванали лек автомобил „Ауди“ и се прехвърлили върху съседен джип „Ланд Ровър“. От огъня и високата температура са нанесени материални щети и по инфраструктурата на гаражното съоръжение. Предполага се, че пожарът е възникнал поради техническа неизправност в едната кола. Работата по случая продължава разследващ полицай.