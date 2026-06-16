Пловдивската библиотека отличава най-запалените си читатели

Най-активните читатели на Народна библиотека „Иван Вазов“ ще бъдат отличени днес на традиционната церемония „Читател на годината от 5 до 105“. Събитието ще се състои от 16:00 часа в Централното фоайе на библиотеката.

Инициативата е част от програмата на Международния литературен фестивал „Пловдив чете 2026“ и всяка година насочва вниманието към хората, които превръщат книгите в неразделна част от ежедневието си.

Наградите се присъждат на най-активните посетители на библиотеката в три възрастови категории – до 5 години, от 5 до 15 години и от 15 до 105 години. Отличията са признание за постоянството, любознателността и любовта към четенето, независимо от възрастта.

Традицията се е утвърдила като един от най-очакваните акценти в календара на библиотеката, а церемонията събира малки и големи читатели, обединени от интереса към книгите и знанието.

С отличаването на своите най-верни посетители библиотеката отново поставя фокус върху четенето като ценност и насърчава интереса към литературата сред различните поколения пловдивчани.