Пловдивска област със засилени мерки срещу пожари и наводнения

Залагаме на превенцията и засилваме контрола, заяви областният управител Георги Янев

„Предприемаме поредица от мерки, които да ограничат опасността от пожари и наводнения на територията на Пловдивска област. Те включват превантивни действия, контрол и засилена координация между институциите и общините.“ Това заяви областният управител на Пловдив Георги Янев след заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

В заседанието участваха ръководителите на държавните териториални институции, кметове на общини, неправителствени организации и експерти от областната администрация и общините.

„Прогнозите за следващите дни ясно показват устойчиво повишаване на температурите и навлизане в период с повишен риск от пожари на територията на област Пловдив. Тези условия, в комбинация с натрупаната суха растителност, създават предпоставки за бързо възникване и разпространение на огнища“, коментира Георги Янев. Той припомни, че от 20 март до 30 ноември е в сила заповедта на областния управител за пожароопасния сезон, в която са разписани ангажиментите на институциите и общините.

Областният управител цитира данни на Сметната палата, според които България е сред десетте най-засегнати държави в ЕС по дял на опожарените територии, а през миналата година са унищожени 300 000 декара гори, включително в защитени зони. 96% от пожарите са причинени от човешка дейност, което прави превенцията ключов фактор.

Той подчерта, че особено внимание трябва да бъде отделено на депата и сметищата, които през 2024 г. се превърнаха в едно от най-сериозните предизвикателства. Пожарите там създават продължителни екологични рискове и изискват постоянен контрол от страна на общините и операторите.

По данни на Регионалната дирекция по горите през миналата година се отчита сериозно намаление на броя на пожарите и засегнатите горски територии спрямо предходната. Те са близо 12 пъти по-малко, което показва, че превантивните мерки и публичните кампании дават резултат.

„Следва да обърнем и специално внимание на земеделските стопани и производители, защото ограниченията за работа по време на пожароопасния сезон също намаляват риска. Необходимо е и засилване на видеонаблюдението и периодичните обходи“, подчерта Янев.

Директорът на РДПБЗН – Пловдив ст. комисар Васил Димов съобщи, че пожарната вече е започнала проверки по пътната и железопътната мрежа за непочистени от суха растителност участъци, тъй като те създават изключително голяма опасност от възникване на пожари. Той обърна внимание и на необходимостта общините да изградят минерализовани защитни ивици около населените места, особено в участъците, където граничат с горски фонд и земеделски масиви.

Директорът на Областно пътно управление Петър Петров съобщи, че АПИ вече е възложила на пътноподдържащите фирми да започнат почистване на крайпътните ивици и подрязване на растителността. Представителят на НКЖИ информира, че започва почистване и на прилежащите към линиите сервитути, а до всички жп превозвачи ще бъдат изпратени писма за преглед на техническата изправност на вагоните и мотрисите.

Областният управител съобщи, че ще изпрати писмо до ВиК – Пловдив с искане за преглед на техническата изправност на пожарните хидратни кранове в населените места, от които пожарните автомобили черпят вода при необходимост.

Той ще изиска също така от Областната земеделска служба информация за земеделските стопани, чиито ниви граничат с републиканската и общинската пътна мрежа, за да се организират информационни срещи по общини. По време на тях ще се поиска съдействие от земеделските стопани в рамките на пожароопасния сезон да изорават ивиците, които граничат с пътната мрежа – мярка, която значително намалява риска от пожари.

Областният управител съобщи още, че предстои среща с директора на Южноцентралното държавно предприятие Здравко Бакалов. „На нея ще коментираме подадените сигнали, че фирмите за дърводобив оставят в много лошо състояние горските пътища, които са изключително важни за достъпа до горите при пожари“, обясни Янев.

Той обърна внимание и на хидрологичната обстановка в областта, защото според прогнозите засушаванията ще се редуват с обилни валежи, а това създава предпоставки за наводнения. На територията на Пловдивска област са регистрирани 320 язовира, като тези с потенциална опасност се следят. В реално време се наблюдават и водните нива на реките Марица, Стряма и Чая, а контактът с общините, БД „Източнобеломорски район“ и НИМХ се поддържа непрекъснато. Към момента няма данни за критично покачване на нивата, нито за риск от преливане на язовири. Обстановка остава спокойна и стабилна.

„Превенцията е най-силното ни оръжие, а координацията – най-важният ни инструмент. Разчитам на всички институции и общини да поддържат висока готовност и да работят в синхрон, за да защитим хората, природата и икономиката на област Пловдив“, заяви областният управител.