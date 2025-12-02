Пловдив се готви за зимата: В града ще работят 93 машини

Община Пловдив е в пълна готовност за зимния сезон. Това стана ясно по време на прегледа на техниката и оборудването за зимното поддържане и снегопочистване на улиците, който днес бе извършен от заместник-кмета по обществен ред и сигурност Ангел Славов. В проверката в базите на ОП „Чистота“ и „КЕП“ ДЗЗД участваха още директорът на ОП „Чистота“ инж. Десислава Георгиева, началникът на отдел „Екология и управление на отпадъците“ в Община Пловдив Винелина Видолова, представители на районните администрации, на ОП „Чистота“ и на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Пловдив.

Инж. Георгиева съобщи, че през зимата в града ще работят 93 машини – 53 снегорина, 23 разпръсквача на сол, 9 комбинирани машини, оборудвани с гребла за сняг и разпръсквачи, както и 8 челни товарача, единият от които е пригоден за почистване на труднодостъпни места.

ОП „Чистота“ разполага с достатъчни количества противообледенителни материали — над 4000 тона сол и 16 тона калциев дихлорид. От години Община Пловдив не използва пясък по време на зимната поддръжка на улиците, за да ограничи замърсяването с фини прахови частици.

Зимното дежурство стартира на 15 декември и продължава до 15 март, като при рязко понижение на температурите служители на общинското предприятие имат готовност за мигновена реакция.

„Следим прогнозите непрекъснато. Дежурните екипи в ОП „Чистота“ всяка нощ извършват обходи, за да успеем своевременно да реагираме при промяна на времето. При нужда мостовете и надлезите ще бъдат обработвани превантивно със сол, за да се избегне образуване на поледица“, допълни инж. Десислава Георгиева.

Над 400 работници от ОП „Чистота“ и близо 80 служители от ОП „Градини и паркове“ ще се грижат за почистването на автобусните спирки, подлезите, парковете, тротоарите и междублоковите пространства.