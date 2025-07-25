АктуалноГрадътЗабавлениеКултураНовини
Първият ден на Hills of Rock 2025 в Пловдив – програмата по сцени
HILLS OF ROCK се завръща от 25 до 27 юли 2025, превръщайки Гребната база в Пловдив в най-гореща точка на рок и метъл културата у нас за пореден път. Днес, 25 юли, Hills of Rock 2025 стартира с три сцени и повече от 20 групи, готови да разтърсят Гребния канал.
Главна сцена (Main Stage)
- 17:00 – Rise of the Northstar (френска метъл/хардкор група)
- 18:00 – Landmvrks (френски метълкор)
- 19:30 – Extreme (легендарен рок бенд от Бостън)
- 21:00 – Skunk Anansie (британски алтернативен рок)
- 22:45 – Gojira (френски прогресив/дет метъл гиганти)
Сцена „Строежа“ (Stroeja Stage)
- 17:30 – Всеки следващ ден (българска алт‑рок група)
- 18:45 – Cool Den (банда от България)
- 20:00 – Керана и Космонавтите (български етно/алтернативен проект)
- 21:30 – Crowfish (българска група)
- 00:20 – Ревю (българска легенда от 80‑те)
Сцена „На тъмно“ (Na Tamno Stage)
- 18:30 – Kashmir (българска рок група)
- 19:30 – Frankie (локален проект)
- 20:30 – Urban Grey (България)
- 21:30 – Pizzza (банда от регионалната сцената)
- 00:30 – Dub Pistols (британски реге/брейкбийт ветерани)
Ключова информация
- Вратите отварят в 16:30 ч., а първите изпълнения започват в 17:00.
- Входът е на Гребната база (ул. „Ясна поляна“).
- Hills of Rock е част от програмата „Heritage 2023“ на „Пловдив 2019“ и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.
312 коментари
Grandpasha guncel adresi laz?msa dogru yerdesiniz. H?zl? giris yapmak icin t?kla Siteye Git Deneme bonusu burada.
Grandpasha giriş linki arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hızlı erişim için tıkla https://grandpashabet.in.net/# Deneme bonusu bu sitede.