Откриват изложбата „Уязвимите“ в Пловдив

Изложбата „Уязвимите“ ще бъде открита на 10 февруари (вторник) от 11:00 ч. в Дондуковата градина, до Регионалния природонаучен музей – Пловдив.

Експозицията представя 25 редки и защитени животински вида от фауната на България, уязвими от климатичните промени. Те ще се представят чрез висококачествени фотографии и оригинални научно-популярни текстове. Дизайнът и конструкцията на изложбата са разработени от професионалисти в сферата на изкуството. Изложбата ще бъде отпечатана на мобилна сглобяема конструкция, която позволява нейното пренасяне и позициониране в различни локации.

Ще бъде представена на три открити градски пространства в Пловдив, като ще остане по две седмици на всяка локация, с цел да достигне до възможно най-широка публика:

● от 10.02 до 24.02.2026 г. – Дондуковата (Градската) градина, до природонаучния музей

● от 24.02 до 10.03.2026 г. – Гребна база – Пловдив, финален комплекс Кулата

● от 10.03 до 24.03.2026 г. – площад „Стефан Стамболов“, пред Община Пловдив

Официалното откриване ще се състои в присъствието на официални гости и представители на институции, ангажирани с културния и обществения живот на града.

Изложбата е част от дейност „Животински истории за климатичните промени“ по проект на Община Пловдив BG-RRP-11.021-0003 „Отново заедно“, реализиран по процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“. Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост NextGenerationEU (СледващоПоколениеЕС) по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България и се администрира от Национален фонд „Култура“.