WWF и Националният природонаучен музей откриват изложба

„Корени“ на Иво Данчев изследва невидимата връзка между човек и природа и чувството на принадлежност към живата тъкан на Балкана

Изложбата „Корени“ на Иво Данчев, която разказва за принадлежността – към място, памет и живата тъкан на Балкана, ще бъде открита на 17 юни (сряда) от 18:00 ч. в Националния природонаучен музей при БАН. С въздействаща селекция от фотографии, Иво Данчев показва крехкия баланс между дивата природа и традиционния начин на живот в Западна Стара планина. Чрез обектива му посетителите ще се потопят в свят, в който корените на човешкото присъствие и корените на дивата природа се преплитат и поддържат жив един общ дом. Посетителите на музея ще могат да разгледат фотографиите до 23 септември.

Изложбата е част от инициативите на WWF България по повод 20-ата годишнина от създаването на българския офис на природозащитната организацията и се реализира в партньорство със Северозападното държавно предприятие и Изпълнителната агенция по горите. Създадена е в рамките на проекта ForestConnect, чиято цел е възстановяването на връзката между екологичните коридори на едрите хищници в Стара планина, Карпатите и Динарските планини, за да могат животните да се придвижват през държавните граници. Все по-често техните хабитати са фрагментирани от инфраструктурни проекти, което прави храненето и размножаването им по-трудно, а приближаването им в опасна близост до хората – по-вероятно.

Повече за фотографа

Иво Данчев в фотограф и визуален разказвач, чиято работа през последните години е насочена към темите за връзката между човека и средата, паметта на местата и променящия се пейзаж на България. От 2009 г. той работи със списание National Geographic България, а в проектите си често се движи на границата между документалната и артистичната фотография, търсейки не просто образа, а атмосферата и човешкото присъствие зад него. „Корени“ продължава тази линия чрез срещите му с хората и природата, заловени в кадрите.

Повече за проекта

Проектът „ForestConnect: към климатично-интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балканско-Карпатско-Динарския региoн“ се изпълнява по програма Interreg Дунавски регион и е съфинансиран от Европейския съюз. Работата се разгръща на територията на няколко държави, като фокусът в България пада върху Западна Стара планина, където оперира Северозападното държавно горско предприятие. Дейности се предвиждат също и в сръбския природен парк „Стара планина“ в пограничната зона, в планините Апусени в румънския карпатски регион, в националния парк „Словашки рай“, както и в Карпатския биосферен резерват в Украйна. На територията на Западните Балкани са включени националните паркове: „Дурмитор“, „Биоградска гора“ и „Проклетия“.