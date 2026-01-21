Над 90 машини са в готовност да чистят Пловдив от сняг и лед

Екипи и специализирана техника на ОП „Чистота“ са в готовност да почистват сняг и да третират с противообледенителни материали пътни артерии, мостове и надлези в Пловдив, съобщи директорът на ОП „Чистота“ инж. Десислава Георгиева.

Предприятието разполага с над 4000 тона сол и 16 тона калциев дихлорид. В готовност да излязат на улицата са 53 снегорина, 23 разпръсквача на сол, 9 комбинирани машини, оборудвани с гребла за сняг и разпръсквачи, както и 8 челни товарача, единият от които е пригоден за почистване на труднодостъпни места. С предимство ще се обработват пътните артерии, по които се движи масовият градски транспорт.

Над 400 работници от ОП „Чистота“ и близо 80 служители от ОП „Градини и паркове“ ще почистват и ще третират с противообеледенителни материали автобусните спирки, подлезите, парковете, тротоарите и междублоковите пространства.

Община Пловдив е напълно подготвена за зимното поддържане на града и продължава да следи актуалната обстановка. При необходимост гражданите могат да подават сигнали на дежурния телефон 032/656 785.