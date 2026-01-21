Лена Бориславова няма да участва в следващите избори

Лена Бориславова обяви, че няма да се кандидатира на следващите предсрочни парламентарни избори. Новината съобщи самата тя в профила си във Facebook, като уточни, че решението ѝ е свързано с нова посока в работата ѝ.

По думите ѝ през последните месеци подготвя два проекта, чрез които възнамерява „по нов начин“ да се противопоставя на произвола, безнаказаността и агресивния тон в българската политика. Бориславова не разкрива детайли, но подчертава, че битката ѝ срещу тези явления продължава извън парламентарния формат.

В публикацията си тя прави равносметка на досегашната си политическа дейност, като посочва сред важните постижения участието си в процесите по ограничаване на енергийната зависимост от Русия, присъединяването на България към Шенген и еврозоната, подкрепата за Украйна в началото на войната, както и съпротивата срещу „овладяната съдебна система“ и олигархичния модел в управлението.

Бориславова подчертава, че е благодарна за възможността да е част от тези промени, но смята, че може да бъде по-полезна за каузите си извън следващия парламент.

Снимка: Фейсбук/Lena Borislavova