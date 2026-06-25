Клиника за бездомни животни отвори врати в Пловдив

Нова ветеринарна инициатива с кауза заработи в Пловдив. Клиниката „Esperanza for Life“ отвори врати с амбицията да осигурява лечение, кастрации и медицински грижи за бездомни животни, като същевременно предлага пълен набор от услуги и за домашни любимци.

Проектът е реализиран с подкрепата на дарители от Пловдив и страната и е ръководен от ветеринарния лекар д-р Мадлен Матейна. Идеята е чрез устойчив модел на работа приходите от стандартните ветеринарни услуги да подпомагат дейностите в полза на животни без стопани.

Откриването на клиниката идва на фона на сериозен проблем с популацията на бездомните котки в града. По оценки на природозащитни организации броят им надхвърля 50 000. Въпреки че се прилага практиката „Залови – Кастрирай – Върни“, експерти и доброволци смятат, че обхватът на програмите остава недостатъчен, за да доведе до трайно намаляване на популацията.

Именно върху това ще бъде насочена голяма част от работата на „Esperanza for Life“. Екипът планира мащабни кастрационни кампании, като се стреми да достигне международно признатия праг от около 70% обхват на кастрациите – ниво, което се счита за ключово за ефективен контрол върху броя на бездомните животни.

Зад проекта стои фондация TvA International. На този етап дейността на клиниката разчита основно на дарения, партньорства и външно финансиране, за да разшири капацитета си и да увеличи броя на извършваните процедури.

Според създателите на инициативата целта е Пловдив да се превърне в пример за по-хуманно и дългосрочно решаване на проблема с бездомните животни чрез съчетаване на ветеринарна експертиза, гражданска активност и устойчиво финансиране.