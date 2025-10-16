Доц. д-р Елеан Зънзов, ръководител на Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия при УМБАЛ „Св. Георги“, е носител на голямата награда „Лекар на годината 2025“ за област Пловдив. Отличието му бе връчено на тържествена церемония снощи, организирана от Районната лекарска колегия на Българския лекарски съюз – Пловдив, броени дни преди Деня на българския лекар.

„Без екип всеки един от нас е загубен. Благодаря на моя екип и цялото отделение, което ръководя“, сподели доц. Зънзов при получаването на наградата. Изборът му е мотивиран от дългогодишния му професионален и академичен опит, както и от човечността, с която подхожда към своите пациенти, съобщиха от колегията.

Сред останалите отличени тази година са д-р Костадин Георгиев Георгиев от Първомай, който получи приза „Лекар на годината 2024 – Болнична помощ“ за своя професионализъм и отдаденост, както и доц. д-р Пламен Тодоров Тодоров, д.м., удостоен с отличието „Лекар на годината 2025 – Специализирана извънболнична медицинска помощ“ за своята експертиза и принос към развитието на извънболничната медицина. За „Семеен лекар на годината 2024“ бе обявена д-р Зорница Амбарева, а наградата за дългогодишна дейност и активен принос в развитието на специалността получи д-р Елена Кирилова Михайлова, един от основателите на Отделението по интензивна терапия в Детската клиника на ВМИ.

Признание за всеотдайност и грижа към детското здраве бе присъдено на д-р Атанас Петров, доайен на пловдивската педиатрия, докато д-р Емилия Начева от УМБАЛ „Каспела“ бе отличена за въвеждането на иновативни медицински техники в гастроентерологията. Призът „Млади медицински надежди – Ти си нашето бъдеще“ получи д-р Силвия Стоева, млад психиатър, посветила се на грижата за хора с умствена изостаналост и тяхната социална интеграция.

Председателят на РЛК – Пловдив, д-р Георги Цигаровски, поздрави наградените и подчерта, че техният труд и отдаденост са пример за висок професионализъм и човечност в медицината.

Сред официалните гости на събитието бе проф. Момчил Мавров – подуправител на НЗОК, представители на БЛС, община Пловдив и Европейската мрежа за проучвания в общата практика (EGPRN).

Снимка: БНР – Радио Пловдив