Актьорът Иван Бърнев и неговата колежка от Испания Сю Флак ще представят новия испанско-български филм „Васил“ в LUCKY Дом на киното. Те ще се срещнат с публиката в петък, 27 януари, за прожекцията от 19 часа. Освен тях с пловдивчани ще разговарят и продуцентите на филма Весела Казакова и Мина Милева.
Във филма участват и няколко други испански звезди, като известната от филми на Алмодовар Сузи Санчес, любимката на Антонио Бандерас – Александра Хименес и Карра Елехалде, героят от най-касовия досега испански филм “Испанска афера”.
Филмът „Васил“ вече обра множество награди при представянията си в Европа – сред които шест награди „Берланга“ от Валенсия – за най-добър филм, режисура, сценарий, музика, звук и за поддържаща роля на Сузи Санчес. Сред другите награди бе и отличие за Иван Бърнев за ролята си на фестивала Семинчи във Валядолид.
Самият филм е съвременна творба за приятелството, трудностите и пътищата, които ни свързват с другите. В него се разказва историята на един български емигрант в Испания, който се оказва отличен играч на бридж и шах. След пристигането си в Испания той спи на улицата, докато Алфредо – пенсиониран архитект, го приютява за известно време в дома си.
Билети за прожекцията се продават на касата на LUCKY Дом на киното в делничните дни след 16:00 часа, както и онлайн на kinolucky.com.
RR88 nhà cái giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á, mang đến cho người chơi trải nghiệm cá cược hiện đại, an toàn và minh bạch. Với nền tảng công nghệ tiên tiến, RR88 cung cấp đa dạng sản phẩm hấp dẫn cho người tham gia, tất cả đều được vận hành trên hệ thống bảo mật cao cấp.
Hitclub được nhiều người biết đến nhờ hệ thống vận hành ổn định và nội dung phong phú. Người chơi có thể dễ dàng tham gia, trải nghiệm nhiều trò chơi hấp dẫn ngay trên nền tảng này.