Дон Еъри преди концерта в Пловдив: Ще бъде велика вечер!

Дон Еъри и музикантите от групата, с която идва в Пловдив на 29 август, излязоха със специално видео за българските фенове. „Ще свирим най-доброто от WHITESNAKE, Gary Moore, RAINBOW, JUDAS PRIEST… Дори може да направим и няколко парчета на DEEP PURPLE”, шеговито подхвърля легендата Еъри, който вече над 20 години е неизменно в състава на Пърпъл. „Здравей, Пловдив! Здравей, България! Чакаме с нетърпение да посвирим рок на хълма! Ще бъде велика вечер!”, допълват музикантите от DON AIREY ALLSTARS.

„Приятели, елате да ни видите! Ще бъде фантастична вечер! Ще има рок и голям купон!“, надъхва меломаните вокалистът Карл Сентънс.

Концертът DON AIREY ALLSTARS NIGHT е след броени дни – на 29 август, вторник, на сцената на Летния театър в Пловдив.

Дон Еъри, бил част от най-великите групи в хард рока и метъла, загатва и какво да очаква публиката от концерта на „Бунарджика. В сета са включени и парчета на Ozzy Osbourne, с когото Еъри прави албуми като Blizzard Of Ozz и „Bark At The Moon”.

„“Така че – заповядайте и се забавлявайте! Вторник, 29 август в Летен театър, Пловдив. „BE THERE OR BE SQUARE!”, завършва рок легендата.

Концертът DON AIREY ALLSTARS NIGHT е с начален час 20:00. Вратите се отварят в 19:00.