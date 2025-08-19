Временна промяна на движението по АМ „Марица“ край Пловдив

Между 10:30 и 11:10 ч. на 19 август ще бъде въведена краткосрочна реорганизация на движението при 83-ия километър на автомагистрала „Марица“ в посока Пловдив.
Ограничението се налага заради профилактика на тол камера в района на област Хасково. Работата ще се извършва поетапно, като засяга и двете ленти за движение.
418 коментари
https://uvapharm.xyz/# can i order online from a mexican pharmacy
https://mhfapharm.xyz/# MHFA Pharm
canada pharmacy online https://isoindiapharm.com/# Iso Pharm
best mail order pharmacy canada https://uvapharm.com/# mexicanrxpharm
https://isoindiapharm.xyz/# IsoIndiaPharm
mexican online pharmacies: pharma mexicana – Uva Pharm
https://uvapharm.xyz/# UvaPharm
IsoIndiaPharm IsoIndiaPharm IsoIndiaPharm