София и Русе излизат на улицата срещу институциите

В следващите два дни в София и Русе ще се проведат три протеста, насочени срещу МВР, съдебната система и прокуратурата.

Първата демонстрация е тази вечер в Русе – от 18:00 ч. пред Съдебната палата. Организаторите настояват за „Свобода на децата на Русе“ и оставка на директора на областната дирекция на МВР Николай Кожухаров. В ареста остават четирима младежи на възраст между 15 и 19 години, задържани след инцидента от 4 септември, при който Кожухаров беше хоспитализиран.

В същия ден от 18:30 ч. в София гражданското сдружение БОЕЦ организира протест пред Министерството на вътрешните работи. Искането е за оставката на министър Даниел Митов, като отново поводът е случаят в Русе.

Утре от 18:30 ч. пред Съдебната палата в столицата ще се състои протестът на инициативата „Правосъдие за всеки“. Той съвпада с разглеждането на мерките за неотклонение на задържаните в Русе младежи, което ще се проведе във Велико Търново. В същия ден Софийският градски съд ще решава дали да освободи от ареста кмета на Варна Благомир Коцев, двама общински съветници и бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.

Организаторите призовават гражданите да се включат активно, подчертавайки необходимостта от независим съд и реална реформа в институциите.