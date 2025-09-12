СГС решава дали да пусне от ареста кмета на Варна

Софийският градски съд ще решава днес дали да освободи от ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Миналата седмица защитата му поиска промяна на мярката за неотклонение.

Коцев беше задържан в началото на юли по обвинение за участие в организирана престъпна група за подкупи. Заедно с него в ареста останаха и двама общински съветници, които засега не са поискали промяна на мерките си. В началото разследването се основаваше на показанията на бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов, но по-късно той се отрече от тях, твърдейки, че са дадени под натиск.

От ареста на Коцев във Варна вече бяха проведени няколко протеста в негова подкрепа. Очаква се днес негови поддръжници да се съберат и пред Съдебната палата в София.