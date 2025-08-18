Рано тази сутрин e избухнал пожар на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сигналът е подаден в 05:30 ч.
Четири екипа огнеборци работят на място, а разпространението на огъня е ограничено на площ от около 700–800 кв. м. Паралелно с гасенето теренът се запръстява с булдозери.
Станция на сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив следи качеството на въздуха в околните населени места.
Снимка: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив
1 436 коментари
п»їHЙ™r vaxtД±nД±z xeyir, Й™gЙ™r siz etibarlД± kazino axtarД±rsД±nД±zsa, mЙ™slЙ™hЙ™tdir ki, Pin Up saytД±nД± yoxlayasД±nД±z. CanlД± oyunlar vЙ™ rahat pul Г§Д±xarД±ЕџД± burada mГ¶vcuddur. Qeydiyyatdan keГ§in vЙ™ bonus qazanД±n. Oynamaq ГјГ§Гјn link: п»їPin Up uДџurlar hЙ™r kЙ™sЙ™!
Online slot oynamak isteyenler iГ§in rehber niteliДџinde bir site: п»їbonus veren siteler Hangi site gГјvenilir diye dГјЕџГјnmeyin. OnaylД± casino siteleri listesi ile rahatГ§a oynayД±n. TГјm liste linkte.
п»їSelam, Г¶deme yapan casino siteleri arД±yorsanД±z, bu siteye kesinlikle gГ¶z atД±n. En iyi firmalarД± ve fД±rsatlarД± sizin iГ§in listeledik. GГјvenli oyun iГ§in doДџru adres: п»їcasino siteleri 2026 iyi kazanГ§lar.
Pin-Up AZ AzÉ™rbaycanda É™n populyar kazino saytÄ±dÄ±r. Saytda Ã§oxlu slotlar vÉ™ Aviator var. QazancÄ± kartÄ±nÄ±za tez kÃ¶Ã§Ã¼rÃ¼rlÉ™r. ProqramÄ± dÉ™ var, telefondan oynamaq Ã§ox rahatdÄ±r. GiriÅŸ linki ï»¿https://pinupaz.jp.net/# sayta keÃ§id tÃ¶vsiyÉ™ edirÉ™m.
Info slot gacor malam ini: mainkan Gate of Olympus atau Mahjong Ways di Bonaslot. Situs ini gampang menang dan resmi. Promo menarik menanti anda. Kunjungi: п»їBonaslot daftar dan menangkan.
Bonaslot adalah agen judi slot online terpercaya di Indonesia. Banyak member sudah merasakan Jackpot sensasional disini. Transaksi super cepat kilat. Situs resmi п»їBonaslot rtp jangan sampai ketinggalan.