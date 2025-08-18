АктуалноБългарияГрадътНовини

Пожар на сметището в пловдивското село Шишманци

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:24ч, понеделник, 18 август, 2025
1 436 186 Преди по-малко от минута

Рано тази сутрин e избухнал пожар на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сигналът е подаден в 05:30 ч.

Четири екипа огнеборци работят на място, а разпространението на огъня е ограничено на площ от около 700–800 кв. м. Паралелно с гасенето теренът се запръстява с булдозери.

Станция на сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив следи качеството на въздуха в околните населени места.

Снимка: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:24ч, понеделник, 18 август, 2025
1 436 186 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

1 436 коментари

  1. п»їHЙ™r vaxtД±nД±z xeyir, Й™gЙ™r siz etibarlД± kazino axtarД±rsД±nД±zsa, mЙ™slЙ™hЙ™tdir ki, Pin Up saytД±nД± yoxlayasД±nД±z. CanlД± oyunlar vЙ™ rahat pul Г§Д±xarД±ЕџД± burada mГ¶vcuddur. Qeydiyyatdan keГ§in vЙ™ bonus qazanД±n. Oynamaq ГјГ§Гјn link: п»їPin Up uДџurlar hЙ™r kЙ™sЙ™!

    Отговор

  4. Pin-Up AZ AzÉ™rbaycanda É™n populyar kazino saytÄ±dÄ±r. Saytda Ã§oxlu slotlar vÉ™ Aviator var. QazancÄ± kartÄ±nÄ±za tez kÃ¶Ã§Ã¼rÃ¼rlÉ™r. ProqramÄ± dÉ™ var, telefondan oynamaq Ã§ox rahatdÄ±r. GiriÅŸ linki ï»¿https://pinupaz.jp.net/# sayta keÃ§id tÃ¶vsiyÉ™ edirÉ™m.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина