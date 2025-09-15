Първи учебен ден за над 716 000 ученици

Над 716 000 деца прекрачват днес прага на училище в повече от 2300 учебни заведения в страната. Първокласниците се очаква да бъдат около 57 000 – с хиляда по-малко спрямо предходни години. В системата ще работят над 95 500 педагози.

Въпреки че в 250 училища ремонтите няма да приключат навреме, на всички е осигурена възможност за начало на учебната година. Президентът Румен Радев, премиерът Росен Желязков и министър Красимир Вълчев присъстват на официални церемонии в различни училища в София и страната.