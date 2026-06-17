Остават две седмици на фирмите и едноличните търговци да обявят доходите си

В полунощ на 30 юни изтича крайният срок, в който фирмите и едноличните търговци е необходимо да подадат годишните си данъчни декларации и да платят дължимия данък. Над 293 000 дружества и физически лица в страната, които извършват дейност като ЕТ, вече декларираха и внесоха данъците си, като близо 26 000 са подадените годишни данъчни декларации от фирми от Пловдив и областта.

До 30 юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец №6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

От НАП напомнят, че 30 юни е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. Над 236 000 фирми са обявили приходите си пред НАП две седмици преди изтичането на крайния срок.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Срокът за плащане на тези данъци също изтича на 30 юни и може да се направи онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на НАП (е-услугата на НАП за плащане с карти), във всяка банка с попълване на платежно нареждане или вносна бележка за издължаване към бюджета или с пощенски запис.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации, както и за внасяне на суми към бюджета клиентите могат да получат от сайта на НАП – www.nra.bg или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.