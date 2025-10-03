Наводненията в комплекс „Елените“ взеха жертва

Пороен дъжд предизвика тежки наводнения в черноморския комплекс „Елените“ край Несебър, при които загина един човек. Това съобщи на брифинг зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.

Водата е заляла сградите и хотелите в комплекса, като е отнесла и няколко автомобила в морето. Спасителни екипи от Несебър, Поморие и Варна, включително водолази и специализирана техника, са участвали в евакуацията. До момента са спасени шест жени, сред които три полски гражданки. Тялото на мъж е открито в приземно помещение на една от сградите, но все още не е идентифицирано.

Общо в МВР са подадени около 180 сигнала за обилни валежи, паднали дървета и наводнения в различни райони. Според вътрешното министерство няма бедстващи хора в Свети Влас, въпреки че там временно беше затворен път. Действията по претърсване и обезопасяване на района в „Елените“ продължават.

Снимка: Стопкадър