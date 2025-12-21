Издателство „Жанет 45“ представя „Мадам Мрън“ – най-новата детска книга на утвърдената българска авторка Петя Кокудева. С много хумор, въображение и мъдри послания, книгата предлага на малките читатели (и на техните родители) един по-усмихнат поглед към света и напомня, че дори мрънкането може да бъде първа крачка към решение и промяна.

Петя Кокудева (р. 1982) е завършила телевизионна журналистика и творческо писане. Автор е на 11 книги и носител на редица престижни литературни награди. Нейни текстове са включени в училищните читанки, а много от стихотворенията ѝ са превърнати в популярни песни. Кратката ѝ поредица „Лупо и Тумба“ вече говори на пет езика и има читатели далеч извън границите на България.

Илюстрациите в „Мадам Мрън“ са дело на Калина Вутова (р. 1976), завършила Националната академия за театрално и филмово изкуство със специалност „Анимационна режисура“. Тя работи в сферата на компютърната анимация за игри и филми, а „Мадам Мрън“ отбелязва нейния дебют като илюстратор на детска книга – с разпознаваем стил и визуално въображение, което допълва текста по изразителен начин.

Книгата вече получи висока оценка от литературните среди. Според Росица Чернокожева („Портал Култура“) „Мадам Мрън“ е „своеобразна енциклопедия или наръчник по хрумки, игри и забавления, изпълнени с мъдри послания, разбираеми и подходящи за всяка възраст“. Анна Гротеск („BeautyFeed“) пък подчертава лекотата и вниманието към „дребните, почти невидими изящества“, които превръщат книгата в преживяване, а не просто в четене.

„Мадам Мрън“ излиза в твърди корици, с обем от 56 страници. Оформлението е дело на Миглена Папазова, редактор е Стефан Русинов.

С това издание „Жанет 45“ продължава последователната си политика да представя качествена съвременна българска детска литература, която говори еднакво искрено и на деца, и на възрастни.

