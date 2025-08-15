Кой обучи и даде книжка на младежа, врязал се в автобус в София?

Европейският център за транспортни политики призова Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да обяснят публично как водачът, причинил тежка катастрофа с жертва в София, е получил свидетелството си за управление.

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в София – има жертва

Организацията настоява да се уточни къде и как е преминал обучение и кога е положил изпитите. От ЕЦТП подчертават, че не твърдят за нередности, но обществото има право на яснота. Те припомнят, че от години има сигнали за пропуски в процеса на обучение за СУМПС и настояват всички по веригата – от инструктори и изпитващи до контролните органи – да носят отговорност.