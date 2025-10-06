БългарияНовини

Километрично задръстване на АМ „Тракия“ до Ихтиман

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:53ч, понеделник, 6 октомври, 2025
0 134 Преди по-малко от минута

Две автомобили са се сблъскали в понеделник сутринта на автомагистрала „Тракия“ в посока София, близо до Ихтиман, при разклона за Мухово. Според първоначалните данни причината за катастрофата е несъобразена скорост и недостатъчна дистанция между колите, усложнени от мократа настилка.

При инцидента няма пострадали. Движението в района се извършва само в активната лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. От „Пътна полиция“ призовават водачите да шофират внимателно и със съобразена скорост.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:53ч, понеделник, 6 октомври, 2025
0 134 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина