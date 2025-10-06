Километрично задръстване на АМ „Тракия“ до Ихтиман

Две автомобили са се сблъскали в понеделник сутринта на автомагистрала „Тракия“ в посока София, близо до Ихтиман, при разклона за Мухово. Според първоначалните данни причината за катастрофата е несъобразена скорост и недостатъчна дистанция между колите, усложнени от мократа настилка.

При инцидента няма пострадали. Движението в района се извършва само в активната лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. От „Пътна полиция“ призовават водачите да шофират внимателно и със съобразена скорост.