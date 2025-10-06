Жълт и оранжев код за валежи в почти цялата страна

Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт и оранжев код за значителни валежи в почти цялата страна. Очаква се в Западна България да започнат дъждове, които до сутринта ще обхванат и централните райони. Вятърът ще е слаб от югоизток, а минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София около 7.

Следобед дъждовете в Южна България ще се усилят, а през нощта срещу вторник интензивни валежи ще обхванат източните части на страната. Вятърът ще се обърне от северозапад и ще стане умерен. Максималните температури ще достигнат между 10 и 15 градуса, на изток – до 18–20, а в София около 10.

В планините времето ще бъде облачно и дъждовно, като над 1700–1800 метра дъждът ще премине в сняг. Ще духа умерен до силен южен вятър, който по-късно ще се ориентира от север. Максималните температури ще бъдат около 8 градуса на 1200 метра и около 2 градуса на 2000 метра.

По Черноморието сутринта облачността ще е разкъсана, но до обяд ще се увеличи и ще започнат валежи, които вечерта ще станат по-интензивни. През нощта се очакват значителни количества дъжд. Температурите ще са между 18 и 21 градуса – колкото е и температурата на морската вода, а морето ще бъде с вълнение около 2 бала.

